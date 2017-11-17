Радбез ООН не підтримав російський проект резолюції щодо хіматак у Сирії

Російський проект резолюції про продовження розслідування випадків хімічних атак в Сирії не набрав мінімально необхідної кількості голосів у Радбезі ООН, пише Reuters.

Підтримали російський проект, крім самої РФ, тільки Китай, Болівія і Казахстан.

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Проти проголосували сім країн - США, Велика Британія, Франція, Швеція, Україна, Італія і Уругвай. Серед тих, що утрималися - Ефіопія, Японія, Єгипет і Сенегал.

Для прийняття резолюції необхідно дев'ять голосів "за", а також відсутність вето з боку постійних членів Ради безпеки - США, Франції, Росії, Британії чи Китаю.

Зазначимо, що перед цим Росія заблокувала в Радбезі ООН підготовлений США проект резолюції про відновлення міжнародного розслідування по встановленню винних в хімічних атаках в Сирії. Резолюція США по химатакам отримала 11 голосів "за". Росія і Болівія проголосували проти, Китай і Єгипет утрималися.