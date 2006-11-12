На В`єтнам насувається ”Чебі”

Тайфун "Чебі", що спричинив повені і зсуви на північному сході Філіппін, тепер насувається на В`єтнам.

Його епіцентр знаходиться в Південно-китайському морі за 370 км на захід від філіппінської столиці.

Середня швидкість вітру становить 120 км/год., а швидкість окремих поривів досягає 150 км/год. Очікується, що тайфун набиратиме силу під час наближення до узбережжя В`єтнаму, передає ІСТV.

11 листопада тайфун "Чебі" обрушився на головний філіппінський о. Лусон, у результаті одна людина загинула, восьмеро поранено, троє людей зникли безвісти.