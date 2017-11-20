Юнкер: ситуації навколо Каталонії ніколи не повинно було бути

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав катастрофою ситуацію, яка склалася навколо Каталонії, передає El Pais.

«Каталонія — це велика, величезна турбота. Мені не подобається ситуація, яка склалася — це катастрофа. У багатьох сенсах. Вона розпалила політичну атмосферу, призвела до розколу в іспанському суспільстві і в каталонському — створила проблеми в сім'ях, серед друзів. Це сумно. Цього ніколи не повинно було бути», — сказав він.

Він також нагадав словами колишнього президента Франції Франсуа Міттерана про те, що «коли відроджуються націоналістичні імпульси, ситуація обертається в Європі війною».

Раніше ЗМІ писали, що «крихкий мир в Каталонії може впасти» після голосування в грудні.