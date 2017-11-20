Міністр оборони Польщі: діяльність КНДР тісно пов'язана з російськими планами

Діяльність північнокорейської влади тісно пов'язана і взаємодіє з агресивною діяльністю Росії. Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич в ході міжнародної конференції з безпеки в канадському Галіфаксі, пише видання Wprost.

Він нагадав, що Росія веде справжні бойові дії в Україні.

"Це агресія, яка порушує всі правила цивілізованого світу, порушує міжнародний порядок в Європі, і в той же час Росія відкрито заявляє, що має право змінювати кордони європейських країн", – підкреслив Мацеревич.

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Він додав, що гібридна та інформаційна війна не обмежується Європою. Картина "дестабілізації" Росією ситуації була б неповною без того, що відбувається в Азії, переконаний міністр оборони Польщі.

"З польської точки зору, діяльність Північної Кореї тісно пов'язана і корелює з російськими планами і агресивної діяльністю Російської Федерації", – зазначив Мацеревич.

Він додав, що якщо не враховувати це, "ми ніколи не зрозуміємо масштаби агресії і плани, які Росія в даний час реалізує".