У США використали 2,5 тонн вибухівки для демонтажу футбольного стадіону (відео)

В Атланті, штат Джорджія зруйнували один з найбільших критих стадіонів у США — домашню арену місцевої команди з американського футболу «Джорджія Доум».

Про це повідомляє Громадське з посиланням на National Public Radio.

Для знищення будівлі, здатної вмістити 71 250 глядачів, використали 2,5 тонн вибухівки.

Процес демонтажу об'єкта зайняв 15 секунд — за 12 секунд після вибуху впав дах, а ще за 3 секунди всі трибуни обвалилися.