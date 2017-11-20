У США використали 2,5 тонн вибухівки для демонтажу футбольного стадіону (відео)

19:07, 20 листопада 2017
Світ
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У штаті Джорджія зруйнували один з найбільших критих стадіонів у США — домашню арену місцевої команди з американського футболу «Джорджія Доум».

В Атланті, штат Джорджія зруйнували один з найбільших критих стадіонів у США / скрін відео

В Атланті, штат Джорджія зруйнували один з найбільших критих стадіонів у США — домашню арену місцевої команди з американського футболу «Джорджія Доум».

Про це повідомляє Громадське з посиланням на National Public Radio.

Для знищення будівлі, здатної вмістити 71 250 глядачів, використали 2,5 тонн вибухівки.

Процес демонтажу об'єкта зайняв 15 секунд — за 12 секунд після вибуху впав дах, а ще за 3 секунди всі трибуни обвалилися.

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Теги: #стадіон у США#демонтаж футбольного стадіону