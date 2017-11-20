У США використали 2,5 тонн вибухівки для демонтажу футбольного стадіону (відео)
19:07, 20 листопада 2017Світ
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У штаті Джорджія зруйнували один з найбільших критих стадіонів у США — домашню арену місцевої команди з американського футболу «Джорджія Доум».
В Атланті, штат Джорджія зруйнували один з найбільших критих стадіонів у США / скрін відео
В Атланті, штат Джорджія зруйнували один з найбільших критих стадіонів у США — домашню арену місцевої команди з американського футболу «Джорджія Доум».
Про це повідомляє Громадське з посиланням на National Public Radio.
Для знищення будівлі, здатної вмістити 71 250 глядачів, використали 2,5 тонн вибухівки.
GOODBYE GEORGIA DOME: Here is NewsChopper2 video of the @GeorgiaDome demolition: https://t.co/oILFX7EZuTpic.twitter.com/C8rRtzddgt— WSB-TV (@wsbtv) November 20, 2017
Процес демонтажу об'єкта зайняв 15 секунд — за 12 секунд після вибуху впав дах, а ще за 3 секунди всі трибуни обвалилися.
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