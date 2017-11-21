У ЄС не коментують відмову Лукашенка взяти участь у саміті "Східного партнерства"

15:05, 21 листопада 2017
Світ
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Європейський дипломат заявив, що в будь-якому випадку відносини з Білоруссю за останні місяці продемонстрували цікавий прогрес.

Олександр Лукашенко / REUTERS

У Європейському Союзі не коментують відмову президента Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у саміті «Східного партнерства» у Брюсселі 24 листопада.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі сказав високопосадовий європейський дипломат.

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«Що стосується запрошень, то вони були адресовані главам держав та урядів відповідних країн в залежності від Конституції. Кого направити - це вибір кожної країни. Ми зрозуміли, що у випадку з Білоруссю вона буде представлена міністром закордонних справ», - сказав співрозмовник агентства.

Дипломат нагадав, що це було вперше, коли запрошення було направлено Лукашенку. «В будь-якому випадку ми вважаємо, що відносини, які ми розвивали з Білоруссю за останні місяці, продемонстрували цікавий прогрес», - додав він.

За словами дипломата, «з нашої точки зору важливо, щоб країни Східної Європи могли розвивати відносини, які вони хочуть», зокрема з Росією.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією сайту МЗС Білорусі, Лукашенко не поїде на саміт «Східного партнерства» 24 листопада, делегацію Білорусі очолить міністр закордонних справ Володимир Макей».

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Теги: #саміт східного партнерства#відносини ЄС і Білорусі