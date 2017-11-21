Лукашенко не поїде на саміт "Східного партнерства" у Брюссель
Замість Лукашенка на саміт "Східного партнерства" до Брюсселя поїде міністр закордонних справ Макей.
Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко не поїде на саміт "Східного партнерства" до Брюсселя 24 листопада. Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Білорусі.
"Делегацію Білорусі на саміті в Брюсселі очолить міністр закордонних справ Володимир Макей", - сказано в повідомленні.
Білорусь зацікавлена в продовженні участі в "Східному партнерстві", підкреслили в МЗС.
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"Наразі "Східне партнерство" ЄС більшою мірою є форматом співробітництва, в якому країни-партнери домагаються визнання європейської перспективи. Білорусь не ставить перед собою такої мети, однак виступає за збереження та розвиток "Східного партнерства" ЄС як інструменту розвитку неполітизованої взаємодії, спрямованої не проти когось, а на вирішення загальних проблем і питань, що стоять перед народами й державами нашого регіону", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що білоруська сторона з вдячністю сприйняла запрошення відвідати саміт на рівні глав держав.
Також підкреслюється, що в дипломатичній практиці візит на найвищому рівні, як правило, є кульмінацією взаємних зусиль сторін щодо розвитку співробітництва.
"Мінськ і Брюссель за активної участі столиць країн-членів ЄС спільно працюють над розвитком рівноправних взаємовигідних відносин, обговорюючи весь спектр питань взаємодії в рамках координаційної групи Білорусь - ЄС, галузевого діалогу в сфері торгівлі, білорусько-європейського діалогу з прав людини та продовжуючи узгодження пріоритетів партнерства. Білоруська сторона зацікавлена в усуненні всіх обмежень ЄС, що затьмарюють наші відносини щодо можливостей взаємодії з Білоруссю. У порядку денному білорусько-європейських відносин належить з'явитись переговорам, які ведуть до укладення базової угоди про партнерство та співробітництво", - заявили в МЗС Білорусі.
Як повідомляв УНІАН, раніше ЄС запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка на саміт "Східного партнерства" у Брюсселі, який відбудеться 24 листопада.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко не міг бути запрошений на попередні саміти за те, що перебував під санкціями.
Як відомо, саміт «Східного партнерства» вперше з часів існування політики заснованого у 2009 році «Східного партнерства» відбудеться в Брюсселі на рівні лідерів держав і урядів країн ЄС і країн-членів - України, Молдови, Грузії, Білорусі, Вірменії та Азербайджану.