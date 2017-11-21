Лукашенко не поїде на саміт "Східного партнерства" у Брюссель

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко не поїде на саміт "Східного партнерства" до Брюсселя 24 листопада. Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Білорусі.

"Делегацію Білорусі на саміті в Брюсселі очолить міністр закордонних справ Володимир Макей", - сказано в повідомленні.

Білорусь зацікавлена в продовженні участі в "Східному партнерстві", підкреслили в МЗС.

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"Наразі "Східне партнерство" ЄС більшою мірою є форматом співробітництва, в якому країни-партнери домагаються визнання європейської перспективи. Білорусь не ставить перед собою такої мети, однак виступає за збереження та розвиток "Східного партнерства" ЄС як інструменту розвитку неполітизованої взаємодії, спрямованої не проти когось, а на вирішення загальних проблем і питань, що стоять перед народами й державами нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що білоруська сторона з вдячністю сприйняла запрошення відвідати саміт на рівні глав держав.

Також підкреслюється, що в дипломатичній практиці візит на найвищому рівні, як правило, є кульмінацією взаємних зусиль сторін щодо розвитку співробітництва.

"Мінськ і Брюссель за активної участі столиць країн-членів ЄС спільно працюють над розвитком рівноправних взаємовигідних відносин, обговорюючи весь спектр питань взаємодії в рамках координаційної групи Білорусь - ЄС, галузевого діалогу в сфері торгівлі, білорусько-європейського діалогу з прав людини та продовжуючи узгодження пріоритетів партнерства. Білоруська сторона зацікавлена в усуненні всіх обмежень ЄС, що затьмарюють наші відносини щодо можливостей взаємодії з Білоруссю. У порядку денному білорусько-європейських відносин належить з'явитись переговорам, які ведуть до укладення базової угоди про партнерство та співробітництво", - заявили в МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЄС запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка на саміт "Східного партнерства" у Брюсселі, який відбудеться 24 листопада.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не міг бути запрошений на попередні саміти за те, що перебував під санкціями.

Як відомо, саміт «Східного партнерства» вперше з часів існування політики заснованого у 2009 році «Східного партнерства» відбудеться в Брюсселі на рівні лідерів держав і урядів країн ЄС і країн-членів - України, Молдови, Грузії, Білорусі, Вірменії та Азербайджану.