Смертник вчинив теракт в Узбекистані

Вибух в м. Андижан (Узбекистан) здійснив смертник, повідомив представник Генпрокуратури країни. Його слова цитує РІА “Новости”. Особу терориста не встановлено.

За даними відомства, один працівник міліції загинув, кілька людей одержали поранення. Раніше повідомлялося, що загинули мінімум семеро осіб. Інцидент стався 26 травня о 14:00 за місцевим часом.

Заява з Генпрокуратури стала першим офіційним підтвердженням інциденту в Андижані. Раніше ЗМІ повідомляли, що після вибуху в місто ввели війська і бронетехніку, а вулиці патрулюють військовослужбовці і міліційний спецназ.

Представник прокуратури Узбекистану повідомив, що, за попередніми даними, бойовики проникли на територію країни з сусідньої Киргизії. В Узбекистані створено оперативний штаб, до складу якого ввійшли представники всіх силових відомств республіки.

Також працівник прокуратури підтвердив, що вночі два або три бойовики вчинили напад на блок-пост міліції при в`їзді в місто Ханабад, розташоване на кордоні з Киргизією. Вони активували вибуховий пристрій, після цього зав`язалася перестрілка. В результаті поранення одержали один міліціонер і один з нападників.

Раніше стало відомо, що в ніч на 26 травня в Ханабаді бойовики напали на будинок, де розташовані відділення внутрішніх справ і Служби національної безпеки. За даними представників влади, нападали п`ятеро членів ІРУ (Ісламського руху Узбекистану) - ісламістської організації, яка у ряді країн визнана терористичною. ЗМІ повідомляли приблизно про 20 нападників.

Ті, що намагалися захопити будинок, стріляли з гранатомета. ЗМІ повідомляли про загиблих з боку правоохоронних органів, проте голова прес-служби Генпрокуратури заявив, що ні загиблих, ні постраждалих немає.

Лента.ру