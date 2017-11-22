З 2018 року в Польщі зміняться правила працевлаштування іноземців

З січня наступного року у Польщі набудуть чинності нові правила працевлаштування іноземців. Як передає Польське радіо, про це повідомила директор Повітового управління праці у місті Ґруєць Мажанна Скочек.

Читайте такожУ Трампа хочуть встановити історично низьку межу прийому біженців на 2018 рік

За її словами, декларацію про намір працевлаштувати іноземця, яка видається роботодавцеві безкоштовно, буде замінено платними дозволами на сезонні роботи, зокрема, рільництво, садівництво, туристичну та гастрономічну галузі.

«Ці дозволи на сезонну працю будуть двох видів: два етапи надання дозволів стосуватимуться іноземців, які перебувають за кордонами Польщі, а один етап – іноземців, котрі вже перебувають в Польщі і мають дозвіл на легальне перебування на іншій підставі, ніж сезонні роботи», - сказала вона.

У випадку іноземців, котрі перебувають за межами Польщі, роботодавець складатиме заяву про надання дозволу на сезонні роботи, на підставі цього дозволу іноземець зможе відкрити візу до Польщі. Іноземці, які мають біометричні паспорти, зможуть в’їхати з таким дозволом до Польщі без віз. Роботодавець зобов’язаний зареєструвати іноземного працівника в управлінні праці.