Трамп розповів про "самопочуття" США
15:59, 23 листопада 2017Світ
903
Трапм впевнений, що його країна починає по-справжньому добре себе почувати.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері розповів про «самопочуття» країни.
Читайте такожТрамп помилував свою першу індичку напередодні Дня подяки (відео)
«Наша країна починає по-справжньому добре себе почувати. Вакансії знову з'являються, у нас самий зростаючий фондовий ринок в історії, армія стає по-справжньому сильною <...> найнижчий рівень безробіття за останні 17 років», — написав він.
Американський лідер також зазначив рівень забезпечення американських ветеранів і «приголомшливу справедливість» Верховного суду країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter