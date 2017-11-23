Трамп розповів про "самопочуття" США

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері розповів про «самопочуття» країни.

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«Наша країна починає по-справжньому добре себе почувати. Вакансії знову з'являються, у нас самий зростаючий фондовий ринок в історії, армія стає по-справжньому сильною <...> найнижчий рівень безробіття за останні 17 років», — написав він.

Американський лідер також зазначив рівень забезпечення американських ветеранів і «приголомшливу справедливість» Верховного суду країни.