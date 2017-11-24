Українців немає серед постраждалих і загиблих під час теракту в Єгипті – МЗС

Громадян України, за попередніми даними, немає серед постраждалих і загиблих під час теракту в Єгипті.

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Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих і загиблих під час вибуху в Єгипті", - заявили дипломати.

Як повідомляв УНІАН, в Єгипті внаслідок терористичного нападу озброєних чоловіків на мечеть на Північному Синаї кількість загиблих зросла до щонайменше 184 осіб. За словами очевидців, озброєні чоловіки відкрили потужний вогонь по вірянах після того, як у мечеті здетонували саморобні вибухові пристрої.