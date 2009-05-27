Чехія вимагатиме від українців окрему медичну довідку

Міністерство закордонних справ України звернулося до чеської сторони з вимогою надати офіційну інформацію щодо наміру запровадити необхідність подачі громадянами України додаткового документа про стан здоров’я при поданні ними клопотання щодо оформлення візи до Чехії.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, сьогодні це питання також порушувалося у ході зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра КУПЧИШИНА з групою парламентаріїв Чехії, у складі якої був і Посол Чеської Республіки в Україні Ярослав БАШТА.

Як повідомлялося, з 1 червня всі бажаючі поїхати до Чехії на термін більше 90 днів мають надати медичну довідку про те, що вони не хворі на СНІД, туберкульоз і сифіліс. Причому довідка повинна бути перекладена чеською мовою і офіційно засвідчена.

Таку постанову на днях прийняло чеське Міністерство охорони здоров`я і визначило перелік держав, із громадян яких вимагатимуть таку довідку. У цьому переліку значаться ще тільки Молдова, Монголія і В`єтнам.