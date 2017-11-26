На сході Китаю пролунав потужний вибух (фото, відео)

У прибережному місті Нінбо провінції Чжецзян на сході Китаю вранці у неділю, 26 листопада, пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє державне агентство новин Сіньхуа, посилаючись на інформацію місцевої влади, рятувальників та очевидців, передає ТСН.

Читайте такожУ США стався потужний вибух на нафтовій платформі (фото, відео)

Як зазначається, інцидент стався приблизно о 9-й ранку (3:00 за київським часом). За непідтвердженими даними, вибух прогримів на заводі, вибухова хвиля розтрощила вікна і пробила отвори в стінах будівель, а також пошкодила десятки авто на відстані майже кілометра.

До того ж в сусідньому житловому районі, який був нібито відселений, завалилися декілька будівель.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухнув не газ, проте що саме стало причиною інциденту, наразі невідомо.

Унаслідок вибуху, за попередньою інформацією,постраждали понад 30 людей, всі вони були госпіталізовані.

За даними видання South China Morning Post, внаслідок інциденту загинули дві людини.

Watch: Footage shows the aftermath of explosion in Ningbo, east China's Zhejiang Province pic.twitter.com/JvbIdE3Ghp — CGTN (@CGTNOfficial) November 26, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті вибуху і пожежі на заводі з виготовлення феєрверків на західній околиці столиці Індонезії загинули щонайменше 47 людей, ще 46 осіб отримали поранення.