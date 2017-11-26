На сході Китаю пролунав потужний вибух (фото, відео)

08:21, 26 листопада 2017
Світ
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Унаслідок вибуху, за попередньою інформацією,постраждали понад 30 людей.

У прибережному місті Нінбо провінції Чжецзян на сході Китаю вранці у неділю, 26 листопада, пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє державне агентство новин Сіньхуа, посилаючись на інформацію місцевої влади, рятувальників та очевидців, передає ТСН.

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Як зазначається, інцидент стався приблизно о 9-й ранку (3:00 за київським часом). За непідтвердженими даними, вибух прогримів на заводі, вибухова хвиля розтрощила вікна і пробила отвори в стінах будівель, а також пошкодила десятки авто на відстані майже кілометра.

До того ж в сусідньому житловому районі, який був нібито відселений, завалилися декілька будівель.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибухнув не газ, проте що саме стало причиною інциденту, наразі невідомо.

Унаслідок вибуху, за попередньою інформацією,постраждали понад 30 людей, всі вони були госпіталізовані.

За даними видання South China Morning Post, внаслідок інциденту загинули дві людини.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті вибуху і пожежі на заводі з виготовлення феєрверків на західній околиці столиці Індонезії загинули щонайменше 47 людей, ще 46 осіб отримали поранення.

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Теги: #вибух у Китаї#потужний вибух в Китаї#вибух на сході Китаю