Кадиров розповів про мрію покинути посаду глави Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що мріє покинути свою посаду. Про це повідомляє телеканал "Дождь".

"Можна сказати, це моя мрія... Ну, не те, що я втомився, що я не хочу служити. А те, що я вважаю, що настав час. Ну і колись потрібні були такі, як я, щоб воювати, навести лад", — сказав він.

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За словами Кадирова, у нього є кілька кандидатур, які "на всі 100%" змогли б виконати обов'язки глави Чечні. Але він не назвав цих претендентів.

Глава Чечні також підкреслив, що вибір нового керівника регіону — це прерогатива держави та рішення народу.

Нагадаємо, раніше Кадиров в інтерв'ю американському телеканалу HBO, відповідаючи на питання, чи вважає він США ворогом РФ, заявив, що "Америка не така сильна держава, щоб ми розглядали його як ворога Росії.. У нас сильна держава і ядерна держава. Якщо навіть нашу державу повністю зруйнують, автоматично наші ядерні ракети полетять, і ми весь світ перевернемо, раком поставимо", – сказав він.