ВМС Аргентини допустили, що екіпаж зниклого підводного човна може залишатися в живих

Офіційний представник ВМС Аргентини Енріке Бальбі не виключає, що екіпаж зниклого підводного човна «Сан-Хуан» може залишатися в живих. Про це повідомляє канал Todo Noticias.

Бальбі зазначив, що поки підтвердити або спростувати інформацію про стан членів екіпажу ВМС не можуть.

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«Ми намагаємося виявляти повагу. Хоча пошуки ведуться вже 11 днів, це не означає, що вони (моряки. — ред.) не можуть перебувати в ситуації екстремального виживання», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що аргентинський підводний човен до зникнення покинули дві людини.