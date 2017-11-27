ВМС Аргентини допустили, що екіпаж зниклого підводного човна може залишатися в живих
03:28, 27 листопада 2017Світ
647
Також у ВМС поки підтвердити або спростувати інформацію про стан членів екіпажу не можуть.
Зниклий підводний човен «Сан-Хуан» / фото Argentina's Defense Ministry
Офіційний представник ВМС Аргентини Енріке Бальбі не виключає, що екіпаж зниклого підводного човна «Сан-Хуан» може залишатися в живих. Про це повідомляє канал Todo Noticias.
Бальбі зазначив, що поки підтвердити або спростувати інформацію про стан членів екіпажу ВМС не можуть.
Читайте такожУ районі зникнення субмарини в Атлантичному океані імовірно був зафіксований вибух
«Ми намагаємося виявляти повагу. Хоча пошуки ведуться вже 11 днів, це не означає, що вони (моряки. — ред.) не можуть перебувати в ситуації екстремального виживання», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що аргентинський підводний човен до зникнення покинули дві людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter