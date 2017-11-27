Усіх героїв кіновсесвіту Marvel зібрали в одній фотосесії (галерея)

18:28, 27 листопада 2017
Світ
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У 2018 році кіновсесвіт Marvel відсвяткує свій 10-річний ювілей.

Ярмарок Марнославства

В 2008 році вийшов фільм "Залізна людина", з якого і почалося знайомство глядачів у всьому світі з кіновсесвітом Marvel. З тих пір вийшло вже 17 фільмів франшизи. До 10-річного ювілею журнал Vanity Fair організував фотосесію, в якій зібрав усіх зірок Marvel.

Нагадаємо, популярний інтернет-ресурс Rotten Tomatoes склав рейтинг фільмів Marvel, які були створені за 10 років існування всесвіту

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Теги: #герої Marvel#фільми Marvel