Усіх героїв кіновсесвіту Marvel зібрали в одній фотосесії (галерея)

В 2008 році вийшов фільм "Залізна людина", з якого і почалося знайомство глядачів у всьому світі з кіновсесвітом Marvel. З тих пір вийшло вже 17 фільмів франшизи. До 10-річного ювілею журнал Vanity Fair організував фотосесію, в якій зібрав усіх зірок Marvel.

Нагадаємо, популярний інтернет-ресурс Rotten Tomatoes склав рейтинг фільмів Marvel, які були створені за 10 років існування всесвіту