Найкращі у всесвіті Marvel: ЗМІ назвали найпопулярніші фільми про супергероїв

17:25, 02 листопада 2017
Суспільство
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У першу десятку увійшли "Вартові галактики", "Перший месник: Протистояння", "Доктор Стрендж", "Перший месник: Інша війна", "Вартові галактики: Частина 2", "Людина-мураха" і "Перший месник".

Визначено кращі фільми всесвіту Marvel / Marvel Heroes (Marvel Universe MMO)

Популярний інтернет-ресурс Rotten Tomatoes склав рейтинг фільмів Marvel, які були створені за 10 років існування всесвіту, повідомляє DT.UA.

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Перше місце в рейтингу зайняв фільм "Залізна людина", який був випущений в 2008 році. Картина зібрала 94% позитивних відгуків. На другому місці розмістився фільм "Месники", 2012 року випуску з 92% позитивних відгуків, а замикає трійку лідерів "Людина-павук: Повернення додому", якому також вдалося отримати 92% позитивних відгуків.

У першу десятку також увійшли "Вартові галактики", "Перший месник: Протистояння", "Доктор Стрендж", "Перший месник: Інша війна", "Вартові галактики: Частина 2", "Людина-мураха" і "Перший месник".

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Теги: #Людина-павук: Повернення додому#Залізна людина