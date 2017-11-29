Вийшов перший трейлер нових "Месників"

Кіностудія Marvel опублікувала перший трейлер фільму «Месники: Війна нескінченності». Ролик опублікований на каналі Marvel Entertainment на сайті YouTube.

У ролику показані всі головні персонажі кіновсесвіту: Залізна Людина, Капітан Америка, Тор, Зоряний Лорд, Людина-павук, Доктор Стрендж, Халк, Чорна Вдова. Цікаво, що герої "Месників" вперше зустрінуться в одному фільмі з героями "Вартових Галактики".

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Точний сюжет фільму поки залишається в таємниці, але, судячи з трейлера, Месникам доведеться об'єднатися зі Стражами Галактики, щоб відбити напад головного лиходія в населеної частини всесвіту - титану Таноса.

Зазначимо, що глава студії Marvel Кевін Файгі поговорив з журналом Vanity Fair і пообіцяв, що це буде "остаточний кінець франшизи, яку побудувала Marvel", тим самим підтвердивши смерть відразу декількох Месників від рук Таноса, пише kinoafisha.

Фільм «Месники: Війна нескінченності» вийде на екрани 3 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше всіх героїв кіновсесвіту Marvel зібрали в одній фотосесії.