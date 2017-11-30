Танзанія залишилася без електроенергії через технічний збій

В енергосистемі Танзанії стався масштабний технічний збій, через який без електроенергії залишилася майже вся країна, повідомляє Reuters. Проблема зачепила всі регіони, підключені до національної електромережі, повідомили в танзанійській національній енергокомпанії TANESCO.

Читайте такожУ Танзанії знайшли 10 тисяч неіснуючих держслужбовців: "мертві душі" коштували бюджету $2 мільйони щомісяцяАварійне відключення сталося сьогодні вранці і досі усунути несправність не вдалося.

Відзначається, що часткові відключення електроенергії відбуваються в Танзанії регулярно. У країні в якості джерел електроенергії переважають гідроенергія, природний газ та мазут. У багатьох підприємств у країні є свої резервні генератори.

У серпні влада Танзанії уклала контракт на будівництво нових ГЕС в районі, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через багатий тваринний світ. Екологи виступають проти проекту.