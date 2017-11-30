У Конгресі США введуть обов'язковий тренінг по сексуальному вихованню (відео)
21:49, 30 листопада 2017Світ
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Для парламентаріїв США розроблять тренінг, що навчатиме не приставати до підлеглих.
Рівно за місяць після схвалення резолюції в кожному кабінеті Конгресу на видному місці має з'явитися табличка з правами працівника і засобами захисту своїх прав. А кожен співробітник муситиме пройти обов'язковий тренінг по сексуальному вихованню, йдеться у сюжеті ТСН.
Як повідомляв УНІАН, раніше у США ведуча звинуватила в домаганнях сенатора, який виступає на захист прав жінок.
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