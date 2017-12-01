Наречена принца Гаррі уперше з'явилася на публіці у новому статусі (відео)

Меган Маркл вперше відвідала благодійний захід у Британії в новому статусі - нареченої принца Гаррі.

Сьогодні принц із нареченою відвідали благодійний ярмарок, приурочений до Дня боротьби зі СНІДом, та школу, де працює програма зі скорочення злочинів, скоєних молоддю.

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Наречена принца, акторка за професією, вперше з'явилася на публіці у ролі офіційної представниці монаршої родини.

Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі заручився із зіркою серіалу "Форс-мажори" Меган Маркл.

ЗМІ повідомляють, що весілля принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбудеться у Віндзорському замку в травні наступного року.