Протести після виборів у Гондурасі: в країні оголосили комендантську годину (фото)

У відповідь на масові акції протесту, які відбуваються у Гондурасі, уряд країни у п'ятницю, 1 грудня, оголосив про запровадження комендантської години. Усім громадянам Гондурасу наказано залишатись у своїх будинках з шостої години вечора до шостої години ранку.

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Комендантська година запроваджена на найближчі десять днів, а до підтримання порядку на вулицях, окрім поліції, будуть залучені також військові, повідомляє «Німецька хвиля».

Масові протести у Гондурасі цього тижня були спричинені затягуванням оголошення остаточних результатів президентських виборів, що відбулись 26 листопада, та відбуваються на тлі обвинувачень на адресу влади країни у спробі їх фальсифікувати. Офіційні результати голосування за підсумком підрахунку 94 відсотків голосів засвідчують, що чинний президент країни Хуан Орландо Ернандес на 1,5 відсотка випереджає свого головного опонента Сальвадора Насраллу, хоча попередні результати волевиявлення надавали перевагу саме останньому.

Під час масових акцій протесту прихильники Насралли заблокували автошляхи та запалили автомобільні шини. Між ними та поліцією відбулись сутички, внаслідок яких, за офіційними даними, одна людина загинула та кілька осіб постраждали. Хоча минув вже майже тиждень з часу голосування, виборча комісія Гондурасу досі не завершила підрахунок голосів. Зазвичай цей процес в цій порівняно невеликій країні в Центральній Америці займає лічені години.