У Вільнюсі хочуть відмовитись від вулиць імені діячів, які співпрацювали з радянським режимом

У вільнюській мерії обговорюють можливість відмови від низки назв вулиць і площ, пов'язаних з письменниками, громадськими та політичними діячами, які співпрацювали з радянським режимом.

Про це повідомляє Delfi.

Член міськради Вільнюса Пауле Кузміцкене розповіла, що очолювана нею робоча група культури пам'яті просить оцінити діяльність цих особистостей.

Мова іде про литовського поета і прозаїка Пятраса Цвірке, поетесу Саломею Неріс, письменника і громадського діяча Антанаса Венцлову, поета і діяча Гіру Людаса.

Для цього члени робочої групи звернулися в Литовський центр геноциду жителів і опору, Особливий архів і до працівників Історичного факультету Вільнюського університету.

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"Ми звернулися з проханням надати інформацію про те, чи зрадили вищезгадані діячі своїми діями державу", - сказала Кузміцкене.

Від висновків експертів залежить, чи запропонують прибрати з Вільнюса пам'ятник Цвірке, а також перейменувати сквер, вулиці, школи та музеї, названі на честь цих діячів.

Роль цих особистостей в Литві оцінюється по-різному, всі вони в роки окупації співпрацювали з радянською владою і своєю творчістю зміцнювали нову ідеологію, відзначає видання.