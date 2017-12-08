Масові заворушення, конфлікти з поліцією, сльозогінний газ та гумові кулі: наслідки рішення Трампа у Єрусалимі (відео)

На Західному березі Йордану тривають масові заворушення. Причиною стало визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю Дональдом Трампом. Президент США також оголосив про перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Між арабами та ізраїльською поліцією сталися сутички. Заворушення відбулися також у Віфлеємі. Там група палестинців закидала ізраїльських солдатів камінням. Військові застосували до протестувальників сльозогінний газ та гумові кулі.

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За останню добу у Східному Єрусалимі, Юдеї та Самарії побільшало терактів. У Єрусалимі закриті державні установи, магазини, школи та банки. Ряд країн вимагають провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Експерти прогнозують, що протистояння можуть призвести до загибелі тисяч палестинців та ізраїльтян. Арабо-ізраїльське протистояння триває уже більше півстоліття. Рішення Трампа ще більше посилило конфлікт у регіоні.