Трамп після рішення по Єрусалиму нагадав про невиконані обіцянки своїх попередників

Президент США Дональд Трамп прокоментував своє рішення про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і про перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва.

Американський лідер зазначив, що на відміну від своїх попередників він виконав передвиборчу обіцянку про перенесення дипломатичного представництва в Ізраїлі.

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«Я виконав обіцянки своєї передвиборчої кампанії — інші немає», — написав Трамп в твіттері.

До свого запису Трамп прикріпив відеонарізку, в якій попередні президенти США Білл Клінтон, Дордже Буш-мол. і Барак Обама в різні роки виступали з заявами про наміри перенести посольство в Єрусалим.

Раніше Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Трампу за «відважне і справедливе» рішення.

У свою чергу глава Палестини Махмуд Аббас назвав рішення Трампа кінцем американського участі в близькосхідному мирному процесі.