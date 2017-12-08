"Такі чоловіки - хижаки": українська "дівчина Бонда" розповіла, як відшила Харві Вайнштейна

Серед тих, хто звинуватив в домаганнях Харві Вайнштейна, опинилася Ольга Куриленко. В інтерв'ю журналу InStyle актриса розповіла, що в свій час і вона зіткнулася з непристойною поведінкою продюсера, передає "Сегодня".

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"Я сама стикалася з подібною поведінкою. У тому числі з Харві. Але я ніколи не показувала страху, навіть якщо боялася. Більшість таких чоловіків — не ґвалтівники в кущах, а просто хижаки, які користуються чужою слабкістю", — каже Ольга.

Куриленко вважає, що коли до тебе пристають, може виручити почуття гумору: "Мені завжди допомагав гумор. Він показує байдужість і відсутність страху. Коли знаменитий фотограф демонстрував дівчатам на зйомках свої причандалля, це не було для мене жахливим, я сміялась. Коли Вайнштейн зробив мені непристойну пропозицію, я сказала: "Ха-ха, Харві, дуже смішно". Відштовхнула, пішла і більше не працювала з його студією. І ніяк на моїй кар'єрі це не позначилося. Світ великий. Це дуже важливо пам'ятати".

У 2015 році Ольга народила первістка. Журналісту і акторові з Лондона Максу Беницу Куриленко подарувала сина Олександра Марка Гораціо.