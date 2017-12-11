Білий дім шкодує через відмову палестинців зустрічатися з віце-президентом США

Білий дім заявив, що шкодує у зв'язку з відмовою палестинської сторони зустрічатися з віце-президентом США Майком Пенсом в рамках його майбутнього візиту в регіон після рішення президента Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Як пише Голос Америки, про це заявив заступник глави апарату Білого дому, прес-секретар Пенса Джеррод Ейджен.

«На жаль, Палестинська автономія знову втрачає можливість обговорити майбутнє регіону, але адміністрація буде наполегливо продовжувати зусилля зі сприяння досягненню миру між ізраїльтянами та палестинцями, і наша група, що займається питаннями встановлення миру, буде продовжувати наполегливу роботу по складанню плану», - сказав Ейджен.

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Раніше повідомлялось, що 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. За його словами, він розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

У свою чергу Нетаньяху закликав усі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни.

Водночас у Європейському Союзі та генсек ООН виступають за те, що Єрусалим повинен бути столицею двох держав - Ізраїлю та Палестини.

У МЗС України заявили, що виступають за дотримання норм міжнародного права в питанні про статус Єрусалима й закликали світове співтовариство до відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання.