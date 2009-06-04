Медведєв доручив ФСБ «активно виявляти і знищувати бандитів»

Президент РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з директором ФСБ Олександром Бортніковим доручив продовжувати активну роботу з виявлення бандформувань і знищення бандитів.

"Робота має бути продовжена. Бандити повинні бути знищені", - сказав Медведєв.

При цьому російський лідер повідомив, що має намір обговорити з директором ФСБ правові аспекти і ситуацію в країні в цілому.

РІА "Новости"