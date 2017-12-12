Трамп пов'язав теракт у Нью-Йорку зі слабкостями в міграційній системі США

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність реформування міграційної політики США. Він зазначив, що наявна міграційна система дозволяє доступ до США багатьом небезпечним людям, і пов’язує з цим нещодавні теракти у Нью-Йорку.

Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому. Трамп зазначив, що вчорашня «спроба массового вбивства в Нью-Йорку - вже другий теракт в Нью-Йорку за останні два місяці - ще раз підкреслює нагальну потребу Конгресу запровадити законодавчі реформи для захисту американського народу».

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«Америка повинна виправити свою слабку імміграційну систему, яка дозволяє доступ до нашої країни занадто багатьом небезпечним, неадекватно перевіреним людям… Страшна шкода, яку ця неякісна система завдає безпеці та економіці Америки, вже давно зрозуміла. Я намагаюся вдосконалити нашу імміграційну систему, в першу чергу, для нашої країни та наших людей», - йдеться у повідомленні.

Наразі Верховний суд США вже ухвалив положення про обмеження в’їзду для громадян з восьми країн.

Також Трамп додав, що засуджені за вчинення терористичних актів, заслуговують найсильнішого покарання, передбаченого законом, включаючи смертну кару.

Нагадаємо, 11 грудня у Нью-Йорку, на автостанції поблизу Таймс-скверу стався вибух, внаслідок якого постраждали четверо осіб.