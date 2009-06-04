Ющенко вранці зустрінеться з послами

Завтра о 9.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із послами країн “Великої сімки”, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, Швеції та головою представництва Європейської комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Крім того, завтра Президент відвідає Фестиваль мистецтв України, який продовжиться звітним концертом митців Чернівецької області.

Протягом року всі області України на сцені Національного палацу «Україна» представлять свої самобутні культурні традиції. В.ЮЩЕНКО переконаний, що цей захід пожвавлює культурне життя в регіонах та стимулює нові мистецькі колективи і творчі акції.

Фестиваль мистецтв України започатковано указом Президента з метою сприяння розвитку академічного, традиційного народного та сучасного мистецтва, професійної та аматорської творчості, а також популяризації етнічних і культурних традицій регіонів України.