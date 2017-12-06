Журнал Time назвав "людиною року" жінок, які першими розповіли про сексуальні домагання

Американський журнал Time назвав «Людиною року» "порушників мовчання" - жінок, які першими розповіли про сексуальні домагання в шоу-бізнесі і інших сферах суспільного життя. Про це йдеться в публікації на сайті журналу.

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У число цих жінок входять актриса Ешлі Джадд, співачка Тейлор Свіфт, екс-інженер компанії Über Сьюзан Фаулер.

На другому місці після підрахунку голосів за звання людини року виявився президент США Дональд Трамп, на третьому - генсек ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що в минулому році журнал Time назвав людиною року Дональда Трампа.

Як повідомляв УНІАН, хвиля повідомлень про сексуальні домагання виникла після того, як The New York Times опублікував дослідження, в якому говорилося, що голлівудський продюсер Харві Вайнштейн десятиліттями чіплявся до жінок. Кілька десятків актрис виступили з публічними заявами про сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна. Серед них - Роуз Макгоуен, Азія Ардженто, Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу та інші.