Зірку легендарних фільмів Рязанова госпіталізували, йому зробили операцію

Зірка радянського кіно Валентин Гафт переніс операцію. Про це повідомив його колега з театру "Современник" Саїд Багов.

Про госпіталізацію 82-річного актора стало відомо напередодні ввечері, передає РІА Новости.

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При цьому деякі ЗМІ написали, що Гафт потрапив до лікарні через невдале падіння.

"Щойно закінчилася операція, і, за словами лікарів, вона минула добре, і Валентин Йосипович почувається нормально", - розповів Багов, додавши, що втручання хірургів потрібне було через проблеми з рукою.

Валентин Гафт знявся у низці знаменитих радянських стрічок, серед яких і легендарні картини Ельдара Рязанова "Гараж", "Про бідного гусара замовте слово", "Забута мелодія для флейти", "Небеса обітовані".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, наприкінці листопада в Москві був госпіталізований Андрій Мягков, відомий актор, головний герой фільму "Іронія долі".