США надаватимуть військове сприяння Грузії для забезпечення самооборони і внутрішньої стабільності, заявив у вівторок в Єревані заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Філіп Гордон (Philip Gordon).

«Формулювання з боку Міністерства оборони США в питанні надання військової підтримки є таким, що сприяння буде спрямоване на військову і цивільну співпрацю і не включатиме продаж зброї або сприяння у військових діях", - сказав Гордон.

Він зазначив, що Грузія є партнером США у галузі безпеки, зокрема, грузинський контингент брав участь в миротворчих місіях в Іраку й Афганістані.

"Для самооборони і забезпечення внутрішньої стабільності Грузії ми сприятимемо, проте наші підходи такі, що наявні конфлікти не можуть бути вирішені воєнним шляхом", - цитує "Новини-Вірменія".

Вашингтон вважає неприйнятною пропозицію Росії щодо розділення місії ОБСЄ на дві місії: у Грузії і Південній Осетії, сказав журналістам Філіп Гордон.

Мандат місії ОБСЄ в Грузії закінчився 1 січня 2009 року, присутність спостерігачів була продовжена до кінця червня. Росія заперечує проти того, щоб мандат ОБСЄ поширювався на Абхазію і Південну Осетію, незалежність яких Москва визнала наприкінці минулого року.

«Для нас неприйнятний варіант формування двох місій ОБСЄ, і незрозуміло, чому місія повинні бути розділена на дві частини. ОБСЄ є однією єдиною комплексною структурою, і для проведення продуктивного моніторингу необхідно, щоб та сама місія змогла розглядати питання з двох боків», - сказав Гордон.

Як зазначив заступник держсекретаря, зроблена Росією пропозиція привела до того, що на даний момент з боку ОБСЄ взагалі не здійснюється моніторингу.

«Це означає, що ми не одержуємо повноцінної інформації з місця подій щодо наявної ситуації, порушень режиму припинення вогню і щодо подій, які відбуваються, зокрема наданої гуманітарної допомоги, - підсумував Гордон.

Заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Філіп Гордон відвідав Вірменію 9 червня в рамках регіонального візиту. Основною метою візиту є обговорення питань, що становлять регіональний і двосторонній інтерес. До вступу на нинішню посаду Гордон виконував обов`язки старшого наукового співробітника по лінії зовнішньої політики США і Європи в Інституте Брукінгса у Вашингтоні, а раніше був відповідальним з питань Європи в Раді національної безпеки США.

"Новини-Вірменія"