США звинуватили ”Газпром” у хижацькій політиці

Помічник державного секретаря США у справах Євразії Метью БРІЗА заявив, що російський газовий монополіст «Газпром» веде «хижацьку» й агресивну політику відносно Грузії, піднімаючи ціну на газ для колишньої радянської республіки.

За його словами, «Газпром» використовує різке підвищення ціни, щоб одержати контроль над грузинськими газорозподільними мережами.

Як заявив М.БРІЗА, виступаючи перед журналістами у Відні, «Газпром» відкрито заявив Грузії: вам доведеться платити по 230 дол. за тисячу кубометрів газу, а якщо вам це не подобається - або замерзайте, або віддавайте нам ваші газорозподільні мережі», повідомляє Reuters.

На сьогодні ціна газу для Грузії становить 110 дол. за тисячу кубометрів. «Газпром» вимагає збільшення ціни до 230 дол. за тисячу кубометрів з 1 січня 2007 року. Президент Грузії заявив, що Грузія не платитиме таку ціну за газ.