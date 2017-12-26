"Білих людей" визнали головними кінозлодіями 2017 року

Портал Collider склав список головних лиходіїв, акторів, режисерів і сцен фільмів, що вийшли в 2017 році.

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За версією кінокритиків сайту, головними лиходіями в світі кіно стали білі люди з хоррора про расизм «Пастка» режисера Джордана Піла. За звання також боролися Стерв'ятник з «Людини-павука: Повернення додому», реплікант-бойовик Лав з «Той, що біжить по лезу 2049», агент Річард Стрікленд з «Форми води» і капіталізм, у всій красі представлений у фільмі «Окча».

В номінації «Сама дивна річ, про яку я думаю досі» перемогла картина «Книга Генрі» Коліна Треворроу. Стрічка розповідає про одиноку матір, яка виховує двох хлопчиків, один з яких є генієм.

Кращою екшн-сценою кінокритики визнали епізод з «Чудо-жінки», коли супергероїня поодинці штурмує лінію оборони німецьких солдатів. Режисером року назвали Гільєрмо дель Торо, який зняв у 2017-му «Форму води», головним актором — Джеймс Франко у «Горе-творці», актрисою — Френсіс МакДорманд в чорній комедії «Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі».