Британський руфер виклав у мережу відео смертельного трюку в Дубаї

23-річний британець Девід Нельмс поділився зі своїми підписниками в Instagram відеороликом, на якому він виконує небезпечний трюк на висотній будівлі в Дубаї.

Читайте такожЗагинув фігурант справи про перефарбування зірки на висотці в Москві у кольори українського прапора На відео Девід стоїть на краю 43-поверхової будівлі Dar Al Tower в Dubai Marina і без страховки на швидкості стрибає через бетонні опори на даху.

На даний момент відео зібрало вже 62 тис. переглядів.

Девід також піднявся на 70-поверховий хмарочос в Dubai Marina.