Британський руфер виклав у мережу відео смертельного трюку в Дубаї

09:42, 27 грудня 2017
Світ
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Черговий сміливець зняв відео з небезпечним трюком на Дубайській висотці.

Дубай / REUTERS

23-річний британець Девід Нельмс поділився зі своїми підписниками в Instagram відеороликом, на якому він виконує небезпечний трюк на висотній будівлі в Дубаї.

Читайте такожЗагинув фігурант справи про перефарбування зірки на висотці в Москві у кольори українського прапора На відео Девід стоїть на краю 43-поверхової будівлі Dar Al Tower в Dubai Marina і без страховки на швидкості стрибає через бетонні опори на даху.

На даний момент відео зібрало вже 62 тис. переглядів.

Девід також піднявся на 70-поверховий хмарочос в Dubai Marina.

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Теги: #руфер смертельний трюк#руфер дубаї