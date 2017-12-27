Британський руфер виклав у мережу відео смертельного трюку в Дубаї
09:42, 27 грудня 2017Світ
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Черговий сміливець зняв відео з небезпечним трюком на Дубайській висотці.
Дубай / REUTERS
23-річний британець Девід Нельмс поділився зі своїми підписниками в Instagram відеороликом, на якому він виконує небезпечний трюк на висотній будівлі в Дубаї.
Читайте такожЗагинув фігурант справи про перефарбування зірки на висотці в Москві у кольори українського прапора На відео Девід стоїть на краю 43-поверхової будівлі Dar Al Tower в Dubai Marina і без страховки на швидкості стрибає через бетонні опори на даху.
На даний момент відео зібрало вже 62 тис. переглядів.
Девід також піднявся на 70-поверховий хмарочос в Dubai Marina.
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