Білий дім обіцяє "протистояти дестабілізуючій поведінці" Росії в Європі

Разом з тим Вашингтон зацікавлений у співпраці з Москвою там, де це можливо. Про це заявив помічник президента Дональда Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер, передає Голос Америки.

Читайте такожАдміністрація Трампа готує нову стратегію для протистояння російській агресії - ЗМІВін зазначив, що адміністрація президента Дональда Трампа має намір «протистояти дестабілізуючій поведінці» Росії, в тому числі її спробам втручання у справи США з допомогою пропаганди і поширення дезінформації.

«Президент чітко дав зрозуміти у своїй стратегії і в своєму виступі, що він стоятиме за Америку незалежно від того, хто погрожує країні. Стосовно Росії він попросив нас розробити підхід, що включає три фундаментальних положення», – заявив Макмастер.

По-перше, сказав Макмастер, Трамп доручив адміністрації протистояти «дестабілізуючій поведінці Росії в Європі, на Близькому Сході і в нашій власній країні, де вона використовує витончений підхід до пропаганди і дезинформації, намагаючись поляризувати спільноти всередині демократичних суспільств і налаштувати їх одна проти одної».

«Вони використовують передові інструменти, кіберінструменти і соціальні мережі. Ми маємо намір протистояти цьому», – додав він.

«Нам потрібно подивитися, чим Росія займається насправді», – додав Макмастер. – Звичайно ж, нам доведеться протистояти дестабілізуючій поведінці Росії і витонченим кампаніям пропаганди і дезинформації. Одна з найважливіших речей – це зірвати завісу з цієї активності та викрити її».

Заява Макмастера суперечить словами Трампа, який неодноразово називав твердження про втручання Кремля у вибори «обманом» або «сфабрикованою історією».

Крім цього, Макмастер не погодився з припущенням колишнього директора Національної розвідки Джеймса Клеппера про те, що президент Росії Володимир Путін маніпулює Трампом. «Це просто не так», – сказав він.

У той же час помічник з національної безпеки заявив, що адміністрація зацікавлена у співпраці з Росією там, де це можливо.

«Що президент також попросив нас зробити щодо Росії – це стримувати конфлікт, – сказав він. – Це видно в принципі "мир за допомогою сили", який міститься в стратегії національної безпеки. Але нам також потрібно намагатися знайти співпрацю. Про це йшлося з самого початку. Росія і США мають співпрацювати у питанні Північної Кореї. Не може бути, щоб Північна Корея, яка володіє ядерною зброєю, відповідала інтересам Росії, і президент чітко заявив про це Путіну у телефонній розмові».