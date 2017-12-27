Ердоган назвав Асада терористом

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав президента Сирії Башара Асада терористом, з яким неможливо продовжувати взаємодію із врегулювання ситуації в країні.

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«Асад — однозначно терорист, який на державному рівні займався тероризмом», — сказав Ердоган, передає Reuters.

За його словами, майбутнє Сирії неможливо побудувати з президентом, «який убив близько мільйона своїх громадян».

Раніше повідомлялося, що Туреччина засумнівалася в бажанні Росії вивести контингент з Сирії.