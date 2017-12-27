Ердоган назвав Асада терористом
15:13, 27 грудня 2017Світ
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За його словами, майбутнє Сирії неможливо побудувати із президентом, «який убив близько мільйона своїх громадян».
Реджеп Тайіп Ердоган / REUTERS
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав президента Сирії Башара Асада терористом, з яким неможливо продовжувати взаємодію із врегулювання ситуації в країні.
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«Асад — однозначно терорист, який на державному рівні займався тероризмом», — сказав Ердоган, передає Reuters.
За його словами, майбутнє Сирії неможливо побудувати з президентом, «який убив близько мільйона своїх громадян».
Раніше повідомлялося, що Туреччина засумнівалася в бажанні Росії вивести контингент з Сирії.
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