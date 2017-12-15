Ердоган заявив про намір анулювати "ганебне" рішення Трампа по Єрусалиму

Туреччина буде домагатися скасування "ганебного" рішення президента США Дональда Трампа по Єрусалиму, заявив турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган, пише Hurriyet Daily News.

"Ми будемо працювати над тим, щоб анулювати це незаконне рішення, спочатку в Раді Безпеки ООН, а якщо там його ветують - в Генеральній Асамблеї ООН", - пояснив він.

Ердоган додав, що Анкара запускає ініціативу, щоб якомога більше країн визнали палестинську державу.

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Нагадаємо, 6 грудня глава Білого дому Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалимстолицею Ізраїлю, розпорядившись перенести туди американське посольство з Тель-Авіва.

У свою чергу президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що це рішення нівелює всі спроби Вашингтона встановити мир між Ізраїлем і Палестиною.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що країни Євросоюзу не будуть переводити свої посольства в Єрусалим за прикладом США.

У той же час країни Організації Ісламського співробітництва (ОІС) заявили про визнання Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі.