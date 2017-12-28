У Польщі затримали російського мільярдера при спробі втечі в Україну

В аеропорту Варшави затримали колишнього голову однієї з найбільших транспортно-будівельних компаній РФ Андрія Чернякова, коли він намагався вилетіти в Київ. В Росії бізнесмена звинувачують у шахрайстві. Про це повідомляє espreso.tv з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Мільярдера затримали під час проходження паспортного контролю у варшавському аеропорту. Черняков намагався видати себе за румуна, представивши румунський паспорт.

Відзначається, що в 2011 році компанія "Космос", власником якої був Черняков, взяла кредит в сумі 11 млрд рублів для будівництва нового тунелю в Москві. Однак кредит бізнесмен не оплатив і виїхав за кордон. Зараз сума, яку має сплатити компанія з накопиченими відсотками, становить 30 млрд рублів.

Крім того, Чернякова засудили у Великобританії. Його звинувачують у приховуванні майна. Однак вироку бізнесмен не почув, оскільки згодом виїхав до Німеччини, звідки потім прибув до Польщі.

Бізнесмен планував переїхати в Україну, сподіваючись, що країна, яка воює з РФ його не видасть.

Зараз РФ готує документи на екстрадацию мільярдера і просить польську сторону затримати бізнесмена ще на 40 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції розкрили фінансові схеми російського олігарха Керімова. Йому висунули підозру у відмиванні грошей і несплаті податків в сумі 400 млн євро.