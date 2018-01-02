Польща клопоче про розміщення нового командного центру НАТО на своїй території

Польща клопоче про розміщення одного з командних центрів НАТО на своїй території.

Як повідомляє Польске радіо, у 2018 році Альянс створить два нових командних центри. Перший з них має бути створений у США. Його завданням є допомога у справному переміщенні військ та обладнання через океан до Європи. Другий командний центр має бути розміщений у центральній частині Європи. Його завдання – координація пересування військ на континенті.

Можливим місцем дислокації другого командного центру, крім Польщі, називається також Німеччина. Остаточне рішенні у цьому питанні буде прийняте у лютому.

"Польща особливо задоволена цією пропозицією, ми готові брати участь у створенні одного з них як співорганізатор цього нового командування", – заявив Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич.

Крім того, Північноатлантичний альянс планує також поліпшити інфраструктуру: дороги, мости, порти та аеропорти, необхідні при перевезенні військових сил. Це буде однією з тем липневого саміту Альянсу в Брюсселі.

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"Ми повинні в окремих країнах спрощувати для армії перетин кордону. Потребуємо також достатньо багато транспортних засобів, великою мірою від приватного сектора", – вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Нагадаємо, раніше Польща приєдналась до нової програми Євросоюзу у сфері оборони (PESCO). Окрім Польщі у ній взяли участь ще 24 країни.

13 листопада міністри закордонних справ і міністри оборони 23 держав-членів Європейського Союзу підписали декларацію, в якій зобов'язуються поглибити співпрацю у сфері безпеки.

У Брюсселі наголосили на тому, що PESCO не стане конкурентом Північноатлантичного альянсу, в який входять 22 члени ЄС.