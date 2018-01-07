Поліція назвала причину вибуху в Стокгольмі

21:10, 07 січня 2018
Світ
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У той же час, у поліції немає даних, що вибух був влаштований навмисно.

REUTERS

У шведській поліції повідомили, що причиною вибуху поряд з метро Ворбю в Стокгольмі могла стати ручна граната, передає SVT.

У поліції додали, що останнім часом використання ручних гранат стає все більш популярним серед злочинців.

У той же час, у поліції немає даних, що вибух був влаштований навмисно.

Раніше повідомлялося, що потерпілий під час вибуху в Стокгольмі помер у лікарні.

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Теги: #вибух в Стокгольмі