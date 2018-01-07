Поліція назвала причину вибуху в Стокгольмі

У шведській поліції повідомили, що причиною вибуху поряд з метро Ворбю в Стокгольмі могла стати ручна граната, передає SVT.

У поліції додали, що останнім часом використання ручних гранат стає все більш популярним серед злочинців.

У той же час, у поліції немає даних, що вибух був влаштований навмисно.

Раніше повідомлялося, що потерпілий під час вибуху в Стокгольмі помер у лікарні.