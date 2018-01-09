Південна Корея запропонувала КНДР місяць для зустрічі розділених сімей

Представники Республіки Корея на переговорах із представниками КНДР запропонували організувати в лютому захід для возз'єднання розділених членів сімей з двох країн.

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Як передає Reuters, південнокорейські делегати виступили з ініціативою про проведення переговорів по військовій лінії.

Раніше повідомлялося, що Північна і Південна Корея почали переговори на високому рівні.