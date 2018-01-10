У Цюріху евакуювали 50 осіб із магазину Apple через iPhone, що загорівся

З Apple Store в Цюріху евакуювали близько 50 осіб після того, як перегрітий акумулятор iPhone почав диміти

Семеро людей, зокрема й продавець, який намагався витягти пошкоджену батарею, отримали допомогу медиків, пише SFGate.

Працівник Apple Store дістав незначні опіки під час видалення перегрітої батареї. Як зазначили в поліції, ніхто на місці події не вимагав госпіталізації. Судово-медичний інститут Цюріха наразі вивчає батарею, про яку йдеться, щоб визначити причину перегріву.

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"Персонал діяв добре і правильно", - наголосили в поліції Цюріха після того, як працівникам відомства довелося засипати місце займання піском, а потім провітрювати приміщення магазину.

Компанія Apple поки ніяк не прокоментувала подію.

Раніше повідомлялось, що компанія Apple підтвердила чутки про зниження швидкості роботи iOS-пристроїв у міру зношення акумулятора. Справа в тому, що через зменшення максимальної місткості літій-іонний батарей вони не можуть видавати необхідний струм при піковому навантаженні на процесор. В цьому випадку пристрої вимикаються, щоб не пошкодити електронні компоненти.