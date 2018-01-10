У Трампа пропонували вивести сили США з Балтії на догоду Путіну – ЗМІ

Високопосадовець Ради національної безпеки США в адміністрації Трампа пропонував радикальний крок: скоротити американські сили в Європі, щоб отримати прихильність Кремля.

Про це пише журналіст The Daily Beast Спенсер Акерман, передає Голос Америки.

Пропозиція звучала на початку президентства Трампа, як спроба "переформатувати інтереси в контексті нових відносин з Росією". Ці слова високопосадовця Ради нацбезпеки США Гаррінґтона переказав виданню The Daily Beast колишній посадовець.

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Хоча, зрештою, цю пропозицію не було схвалено, вона стала першим відомим свідченням того, що радники Трампа намагались переформатувати війська США на догоду Путіну.

Гаррінґтон був переконаний, що економічні санкції, особливо проти Росії, зрештою, зашкодять і США. Гаррінґтон відкидав наявність інтересів США в країнах Балтії і висловлював сумніви щодо важливості цих країн для американсько-російських відносин.

Американські сили перебували на континенті 70 років спершу з метою стримування Радянського Союзу, а потім для запевнення союзників США у захисті проти можливих дій Росії біля своїх кордонів, зазначає видання.

Гаррінґтон, за словами колишнього колеги, заявляв про можливість виведення військ США з країн Балтії, вважаючи, що це викличе відповідну реакцію Кремля.

Колишній колега вважав цю ідею небезпечно наївною, гадаючи, що Кремль, найімовірніше, розглядатиме одностороннє зменшення кількості військових в Східній Європи як "зелене світло" з Вашингтона для додаткових провокацій в Україні, Сирії та деінде, йдеться в статті.

"У мене було відчуття, що ми щось віддаємо, але не відомо, що отримаємо натомість", - сказав колишній посадовець.

Хоча США не мають формального базування в Балтії, вони розмістили 150 військових в регіоні після вторгнення Росії до Криму в 2014 році і з того часу проводили їх ротацію. США також брали участь в операціях НАТО в регіоні.

Колишній посадовець вважає, що Гаррінґтон, який залишається в Національній раді безпеки США не передав пропозицію начальству, адже теперішній радник з національної безпеки генерал Макмастер не сприйняв би це.

Гаррінґтон, за словами Макмастера, допомагав у підготовці «Національної стратегії з безпеки». Документ не містить жодної інформації про виведення сил США, однак, зазначає, що "змагання" з Росією, Китаєм та Північною Кореєю "вимагають від Сполучених Штатів переосмислення стратегії останніх двадцяти років, яка базувалась на тому, що залучення цих конкурентів та їх включення до міжнародних установ та світової торгівлі перетворить їх на звичайних акторів та партнерів, які заслуговують на довіру. Здебільшого, це положення виявилось несправедливим", - наголошується в документі.