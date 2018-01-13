У столиці Чилі перед візитом Папи Римського біля трьох церков сталися вибухи

Неподалік від трьох католицьких церков у чилійській столиці Сантьяго прогриміли вибухи за три дні до візиту в країну Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє The Santiago Times.

Зловмисники залишили саморобні вибухові пристрої біля трьох церков. Будівлям завдано незначної шкоди. Напад було скоєно вночі, тому ніхто не постраждав.

Нападники також розкидали антирелігійні листівки з погрозами понтифіку.

Обраний у грудні президент країни Себастьян Піньєра назвав ці випадки "актом насильства" і засудив їх. "Ненависть і нетерпимість не можуть переважати над повагою та верховенством права. Ми приймемо Папу Франциска з радістю та спокоєм ", - написав він у Twitter.

Condeno los actos de violencia contra Iglesias de Peñalolén, Estación Central y Recoleta esta madrugada. El odio y la intolerancia no pueden primar por sobre el respeto y el Estado de Derecho. Recibamos al Papa Francisco con alegría y en paz. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 12, 2018

Очікується, що Папа Римський Франциск прибуде в Чилі в понеділок, де пробуде чотири дні, потім він відвідає Перу.