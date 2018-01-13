У столиці Чилі перед візитом Папи Римського біля трьох церков сталися вибухи

03:51, 13 січня 2018
Світ
313 0

Напад було скоєно вночі, тому ніхто не постраждав.

Ілюстрація / REUTERS

Неподалік від трьох католицьких церков у чилійській столиці Сантьяго прогриміли вибухи за три дні до візиту в країну Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє The Santiago Times.

Зловмисники залишили саморобні вибухові пристрої біля трьох церков. Будівлям завдано незначної шкоди. Напад було скоєно вночі, тому ніхто не постраждав.

Нападники також розкидали антирелігійні листівки з погрозами понтифіку.

Вибухи не завдали значної шкоди / фото santiagotimes.cl

Обраний у грудні президент країни Себастьян Піньєра назвав ці випадки "актом насильства" і засудив їх. "Ненависть і нетерпимість не можуть переважати над повагою та верховенством права. Ми приймемо Папу Франциска з радістю та спокоєм ", - написав він у Twitter.

Очікується, що Папа Римський Франциск прибуде в Чилі в понеділок, де пробуде чотири дні, потім він відвідає Перу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Папа Римський Франциск#Папа Римський в Чилі#вибухи біля церков