"Вконтакте" знову внесли в список найбільших піратських ресурсів

Російська соціальна мережа "Вконтакте" була включена в список найбільших піратських ресурсів, підготовлений апаратом представника США на торгових переговорах. Про це стало відомо у суботу, 13 січня.

Як пише DW, в минулому році соцмережа також згадувалася в списку.

Як випливає з доповіді відомства, "Вконтакте" сприяє поширенню файлів, що порушують авторські права. У той же час, в апараті представника США на торгових переговорах позитивно відзначили кроки, які компанія зробила для припинення піратської діяльності.

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Зокрема, соцмережа в 2016 році підписала угоди з великими записувальними компаніями, істотно обмежила сторонні додатки, що дозволяють скачувати файли з сайту, а також "експериментує з новими технологіями розпізнавання вмісту". Проте зараз "Вконтакте" як і раніше залишається "центром контрафактної діяльності", вважають у відомстві. Соцмережа буде знаходитися в списку до тих пір, поки не почне вживати заходів щодо захисту всіх правовласників, а не тільки тих, з ким у неї укладені контракти.

Крім "Вконтакте" у списку з 25 ресурсів виявилися і інші сайти з російськомовною аудиторією. Серед них - торрент-трекер "Рутрекер", онлайн-кінотеатр Kinogo і сервіс по прослуховуванню музики mp3va. Також в реєстр потрапив і популярний в Німеччині стрімінговий сервіс Movie4k.

У щорічний список піратських ресурсів апарат представника США на торгових переговорах включає особливо помітні ресурси, які сприяють недобросовісній конкуренції з продуктами, виробленими в США. Включення в цей список не тягне за собою ніяких санкцій.