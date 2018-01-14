"Брудна діра": на готелі Трампа з’явилася обурлива проекція (фото, відео)
На зустрічі із сенаторами Трамп назвав "брудними дірами" африканські країни, звідки до США приїжджають мігранти.
У суботу ввечері, 13 січня, у Вашингтоні на готелі Trump International з'явилася світлова проекція з зображеннями емодзі та словом shithole, що перекладається "брудна діра".
Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Робін Белл, який є автором проекції та нерідко влаштовує схожі акції, пише 24 канал.
Sh*thole Projection on Trump Hotel #Resistpic.twitter.com/5Y8xH54J5K— robin bell (@bellvisuals) January 14, 2018
Так, у серпні 2017 року Белл організував проекцію на фасаді готелю Trump SoHo у Нью-Йорку. На зображенні президент Росії Володимир Путін говорив Трампові: "Радий допомогти, бро! ".
Нагадаємо, 11 січня на зустрічі із сенаторами президент США Дональд Трамп назвав "брудними дірами" африканські країни, звідки до Сполучених Штатів приїжджають мігранти.