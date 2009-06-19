У Росії розбився другий за три дні бомбардувальник Су-24

Бомбардувальник Су-24 впав у п`ятницю вдень у Ростовській області (РФ) при заході на посадку після виконання планового польоту. Про це повідомляє РІА НовостиОбидва льотчики встигли катапультуватися, вони живі. На землі жертв і руйнувань немає. Це вже друга аварія літаків цього типу за останні три дні - попередній Су-24 впав в середу біля Мурманська. Обидва льотчики також встигли катапультуватися, вони живі. Літак після падіння повністю зруйнувався і згорів. Жертв і руйнувань на землі не було.

Як повідомило джерело в Міноборони РФ, польоти Су-24 в Росії припинені.