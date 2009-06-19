ЄС виділив Білорусі 10 млн. євро
20:35, 19 червня 2009Світ
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Країна "рухається в правильному напрямку"
Євросоюз виділив сьогодні Білорусі 10 млн. євро технічної допомоги, повідомила в спеціальному комюніке Єврокомісія, передає Газета.ru.
Ці кошти призначені на «підвищення якості і обсягів виробництва продовольства Білорусі».
Рішення ухвалено напередодні візиту до Мінська єврокомісара з питань зовнішніх зв`язків і політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. Єврокомісар має намір зустрітися з президентом Олександром ЛУКАШЕНКОМ.
«Білорусь рухається в правильному напрямку, і ми визнали це, запросивши її до участі в програмі «Східного партнерства», – сказала вона.
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